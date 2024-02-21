В ЛНР состояние пострадавших детей при обстреле в январе Новодружеска стабильное

В ходе телемедицинской консультации приняли решение о переводе сестер в отделение травматологии и ортопедии для дальнейшей реабилитации

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Состояние двух сестер, получивших множественные травмы в результате обстрела Новодружеска Вооруженными силами Украины (ВСУ) в январе, стабильное с положительной динамикой, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в телеграм-канале.

"На протяжении всего лечения им (девочкам - прим. ТАСС) проведено несколько хирургических операций с элементами реконструкции. Девочки в удовлетворительном состоянии, но процесс восстановления и реабилитации очень длительный", - написал она.

Пащенко добавила, что в ходе телемедицинской консультации было принято решение о переводе детей в отделение травматологии и ортопедии детской клинической больницы филиала Центра им. Н. И. Пирогова для дальнейшего выздоровления и реабилитации.

29 января при обстреле жилого дома в Новодружеске со стороны ВСУ ранения получили две несовершеннолетние девочки. Для оказания помощи их направили в детскую республиканскую клиническую больницу.