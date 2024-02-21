Путин рассчитывает, что Игры будущего помогут оторвать молодежь от компьютера

По словам президента, уже хорошо, что от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" должен помочь оторвать молодежь от компьютеров и привлечь их на спортивные площадки, считает президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение он высказал на встрече с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком, который приехал в Казань на открытие состязаний в качестве почетного гостя.

"Спасибо, что приняли наше приглашение и приехали в качестве почетного гостя на открытие таких интересных и, надеюсь, в будущем очень популярных соревнований, как Игры будущего. Я, честно говоря, не очень чувствую, как это будет выглядеть. Но то, что я видел, интересно, молодые люди увлекаются этими видами спорта. И уже хорошо, что от компьютера молодые люди переходят к активным действиям на спортивных площадках", - заметил президент РФ.

По его оценке, совокупность этих факторов дает любопытный результат. "Но в любом случае это доброе, хорошее мероприятие абсолютно гуманитарного характера. И мы очень рады видеть здесь наших друзей", - резюмировал российский лидер.

Игры будущего начались 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.