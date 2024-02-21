В РСТ назвали единичными случаи изъятия загранпаспортов из-за ошибок

В союзе, однако отметили, что пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Случаи изъятия у туристов заграничных паспортов из-за ошибок носят единичный характер, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на руководителя правового комитета РСТ Георгия Мохова.

"Никаких массовых задержаний паспортов по этой причине (из-за ошибок в документе - прим. ТАСС) сейчас нет, но пограничники вправе не выпустить туриста, если в его паспорте обнаружены такие ошибки", - отметили в РСТ.

Там напомнили, что 21 февраля в российских СМИ появились сообщения об участившихся случаях изъятия загранпаспортов у выезжающих за рубеж туристов из-за ошибок в документе.

По словам Мохова, документ может быть признан недействительным, если он помят или в случае размазанного шрифта. Паспорта считываются электронным устройством, и при наличии дефектов машина его просто "не видит". В этом случае пограничники не могут пропустить владельца такого документа, объяснил эксперт.

"Бывало, туристов останавливали на границе из-за ошибок в паспорте - например, неправильно написанной фамилии или города, неверно указанного пола. Но это буквально единицы. Остальные известные нам случаи хотя и обсуждались активно в соцсетях, были связаны, как правило, не с паспортными проблемами, а, например, с долгами гражданина или другими реальными поводами", - отметил Мохов.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), распространяемые сведения о том, что у туристов якобы массово отбирают загранпаспорта на границе из-за неправильного шрифта, не получили подтверждения. В крупнейших российских аэропортах таких примеров не знают, а проблемы на границе у пассажиров возникают не чаще, чем обычно, подчеркнули в АТОР.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что российских туристов "массово разворачивают" на границе из-за бракованных загранпаспортов. По данным канала, с проблемой столкнулись туристы с пятилетними паспортами старого образца без биометрии, выданными в 2023-2024 годах.