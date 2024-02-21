Госдума приняла в I чтении законопроект о борьбе с распространением борщевика

Согласно документу, кабмин будет определять перечень инвазивных растений, а также мероприятия по борьбе с ними

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении защиты земель от произрастания инвазивных растений, в частности, борщевика. Такие обязанности закрепляются за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков. Документ инициирован правительством РФ.

Согласно проекту закона, кабмин будет определять перечень таких растений, а также мероприятия по борьбе с ними.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов пояснил, что "эффективность мер в борьбе с такими растениями связана не столько с ответственностью собственников, сколько с подготовкой реальных рычагов помощи органам местной власти и гражданам с точки зрения разработки новых средств борьбы с борщевиком и материального содействия в данном процессе".

"Борьба с опасными растениями важна не только в контексте сохранения биологического разнообразия экосистем, повышения урожайности земель сельскохозяйственного назначения, а, прежде всего, для обеспечения безопасности граждан, особенно детей, в летний период. Необходимо предусмотреть источник финансирования для обеспечения мероприятий по борьбе с борщевиком, а также научных разработок в области борьбы с опасным растением", - отметил Гаврилов.

Как пояснила первый зампред комитета по экономической политике, один из авторов законопроекта Надежда Школкина ("Единая Россия"), борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры и был внесен в отраслевой классификатор сорных растений РФ и является особо опасным сорняком. "Эта растительность устойчива к неблагоприятным климатическим условиям. Более того, она имеет повышенную репродуктивную способность (одно растение может давать до 20 тыс. семян), что активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняя естественную растительность, а также позволяет образовывать насаждения борщевика различной плотности и площадью от нескольких квадратных метров до десятков и сотен гектаров", - указала она. Учитывая широкомасштабное распространение борщевика и его негативное воздействие не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом, а также неблагоприятное воздействие на человека, необходимо предпринять оперативные меры для уменьшения и полного уничтожения очагов произрастания этого растения, уверена Школкина.