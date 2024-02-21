ГД приняла в I чтении законопроект о создании Росгвардией ГИС в сфере оборота оружия

Документ также предлагается дополнить новой статьей, которая регламентирует работу трех ГИС - в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, позволяющий Росгвардии создать собственные государственные информационные системы (ГИС) в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в октябре, авторами инициативы выступили главы комитетов палаты по информполитике и по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн и Василий Пискарев. Изменения предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии".

В законе предлагается прописать, что к полномочиям Росгвардии относится в том числе создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем. Закон также предлагается дополнить новой статьей, которая регламентирует работу трех ГИС - в сферах оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.

Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать положения о таких ГИС, порядок доступа к информации, содержащейся в них, перечень получателей такой информации, а также перечень поставщиков сведений и состав предоставляемых ими сведений. Если закон будет принят, новые нормы вступят в силу через 180 дней после его официального опубликования.

Как указывали авторы инициативы в пояснительной записке, новые нормы будут "способствовать дальнейшей цифровой трансформации Росгвардии, в том числе путем создания и ведения банков данных в сферах частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны". Они также подчеркивали, что статус ГИС гарантирует защищенность хранящихся в них данных, включая персональные. Как отмечал ранее Хинштейн, новые нормы необходимы, так как "только статус ГИС позволяет создать действительно эффективную, а главное, надежно защищенную систему", которая сертифицируется Федеральной службой безопасности и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.