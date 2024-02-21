Москалькова анонсировала спецдоклад о защите прав россиян в сфере соцобслуживания

На заседании первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина рассказала о совершенствовании законодательства, создании условий для развития частных учреждений соцобслуживания, лицензировании их деятельности и многих других вопросах, связанных с доступностью и качеством такой помощи

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит тематический доклад о соблюдении прав граждан в сфере социального обслуживания.

"Впервые на наш экспертный совет вынесены вопросы, которые будут отражены в специальном тематическом докладе о соблюдении прав граждан в сфере социального обслуживания", - написала Москалькова в Telegram-канале по итогам заседания экспертного совета при уполномоченном.

Москалькова сообщила, что на заседании присутствовала первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина. Она рассказала о совершенствовании законодательства, создании условий для развития частных учреждений соцобслуживания, лицензировании их деятельности и многих других вопросах, связанных с доступностью и качеством такой помощи.

"В мероприятии также приняли участие представители органов власти, общественных организаций, региональные уполномоченные. Состоялась живая, насыщенная дискуссия, в ходе которой участники высказали много предложений, которые предстоит осмыслить, чтобы нуждающимся в заботе людям жилось лучше", - написала омбудсмен.