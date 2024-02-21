Жители Крынок останутся в ПВР или у родственников

Заместитель губернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич уточнила, что 90% жителей ранее покинули населенный пункт после подтопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС

ГЕНИЧЕСК, 21 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные жители Крынок Херсонской области пока останутся в пунктах временного размещения (ПВР) или у родственников, несмотря на освобождение села от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщила заместитель губернатора по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич.

"Речи о том, что в скорейшем будущем жители Крынок туда будут возвращаться, пока не идет, поскольку там многие дома разрушены. Когда линия [боевого соприкосновения] отодвинется, тогда будут приниматься решения губернатором, правительством о том, что делать. Жители находятся сейчас в пунктах временного размещения или разъехались по родственникам", - сказала Кузьмич.

Замгубернатора уточнила, что 90% жителей Крынок покинули их после подтопления, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС летом 2023 года. "Если осенью там и оставалось где-то 10% жителей, к Новому году уже, когда начались бои, там, в принципе, уже никто не жил. Туда могли только заезжать те, кто присматривал за домами, и уезжать. Но некоторые умудрялись заезжать и получать ранения", - добавила Кузьмич.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок в Херсонской области. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову глава Минобороны отметил, что освобождение Крынок фактически ставит точку в украинском контрнаступлении.

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок на левом берегу Днепра после прорыва Каховской ГЭС. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы закрепиться на плацдарме, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление все новых бойцов, причем хорошо подготовленных. 14 декабря прошлого года глава российского государства заявил, что присутствие ВСУ в районе Крынок скоро закончится.