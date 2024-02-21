На медали к юбилею Свердловской области изобразят карту региона

В областном краеведческом музее презентовали первые экземпляры награды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Медаль к юбилею Свердловской области выпустят из специального сплава золотого цвета, ее лицевую сторону украсит надпись "90 лет" на фоне карты региона. Об этом сообщили организаторы викторины "Опорный край", участники которой получат медаль.

"Юбилейная медаль "90 лет Свердловской области" уже изготовлена, совсем скоро ее смогут получить жители региона, которые примут участие в викторине "Опорный край". [Она] выпускается из специального сплава золотого цвета. Диаметр медали - 40 мм. На лицевой стороне медали крупная надпись "90 лет" на фоне карты области и надпись "Основана в 1934 году", на другой стороне - герб Свердловской области, девиз "Опорный край державы" и год выпуска медали - 2024", - говорится в сообщении.

Первые экземпляры медали презентовали в Свердловском областном краеведческом музее. Ранее подарок в виде именно медали жители региона выбрали самостоятельно, через общественное голосование.

Также отмечается, что группа историков Уральского федерального университета заканчивает разработку вопросов к викторине. "Вопросы будут касаться известных всем фактов из истории Свердловской области", - подчеркнули организаторы.

Познавательная викторина "Опорный край" пройдет 15,16, 17 и 18 марта более чем на 2 тыс. площадках в каждом населенном пункте Свердловской области. Каждый участник викторины получит уникальный номер. 12 апреля будут выбраны победители. Среди жителей разыграют 2 тыс. смартфонов, 45 квартир, 20 мотоциклов и 90 автомобилей.

В 2024 году Свердловская область отмечает 90-летие - ее создали 17 января 1934 года при разделении Уральской области, в 1938 году из состава Свердловской области выделили Пермскую.