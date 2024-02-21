В Челябинской области назвали недопустимым, когда двухлетняя пациентка находится одна

По данным СМИ, в поселке Потанино медики якобы закрывают ребенка днем в пустой палате педиатрического отделения

ЧЕЛЯБИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Министерство социальных отношений Челябинской области считает недопустимой ситуацию, когда двухлетняя пациентка педиатрического отделения больницы в Потанино находится в палате без присмотра. Ребенку выделили няню, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Считаем ситуацию недопустимой. В настоящее время к ребенку направлен сопровождающий, который будет круглосуточно находиться рядом с девочкой", - сказали в пресс-службе.

20 февраля прокуратура Челябинской области сообщила о начале проверки публикаций местных СМИ о том, что в поселке Потанино медики якобы закрывают днем в пустой палате двухлетнюю пациентку педиатрического отделения. При проведении проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней.

Ранее местные СМИ сообщили, что в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлен закрытый в палате ребенок. При этом родители других детей якобы рассказали, что к ребенку их не пускают, передавать пищу не разрешают. Якобы девочка закрыта весь день, переворачивает постельное белье в палате, таскает стулья.