Что изменится в жизни россиян в марте

Выплаты для медиков, квартиры в соцнаем вне очереди для собственников аварийного жилья и конфискация имущества за преступления против безопасности России

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в марте 2024 года и коснутся многих россиян.

Запрет увольнять одиноких родителей детей до 16 лет

Работодателям запретили увольнять одиноких родителей, которые воспитывают детей до 16 лет (ранее — до 14). Исключениями могут быть случаи ликвидации организации или грубое нарушение трудовых обязанностей. "Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность", — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выплаты для медиков

Будут увеличены выплаты медицинским работникам, трудящимся в сельской местности, уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена. "В городах, где живет от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно помимо базовой заработной платы будут получать 29 тыс. рублей, средний медперсонал — 13 тыс. рублей, а в населенных пунктах, где живет менее 50 тыс. человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно: 50 тыс. рублей ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тыс. — медицинские работники среднего звена", — заявил президент России Владимир Путин 14 февраля.

Жилье в соцнаем вне очереди

Собственники аварийного жилья смогут получить другое по договору соцнайма вне очереди. Принятый закон уравнивает их в правах с нанимателями соцжилья, которое признано аварийным, — они уже имели право вне очереди получить другое жилье по договору соцнайма. "Решение уравнять в праве на внеочередное получение квартиры по договору соцнайма собственников и нанимателей, если их единственное жилье не подлежит ремонту или реконструкции, позволит в первую очередь поддержать семьи с невысоким доходом, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации", — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Конфискация имущества за преступления против безопасности России

Вводится конфискация имущества за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и ряд других статей. Речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений. Также за ряд преступлений смогут лишать специальных, воинских и почетных званий. "Неоднократно обсуждали с вами этот вопрос. Абсолютное большинство выступает за необходимость наказания предателей, которые из-за рубежа льют грязь на нашу страну, солдат и офицеров, участвующих в СВО, поддерживают и финансируют нацистский киевский режим. Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности", — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет на популяризацию VPN-сервисов

Будет ограничен доступ к материалам, которые популяризируют средства обхода блокировок — VPN-сервисы. При этом, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, власти пока не принимали решений о полном запрете VPN. "Запрет на популяризацию VPN — это еще один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идет, но я предупреждал и буду предупреждать дальше — пользуясь VPN-сервисами, вы фактически дарите свои личные данные третьим лицам", — отметил, в свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Изменения в автостраховании

Владельцы машин смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. На них будет распространяться трехдневная отсрочка старта. Этот полис будет подразумевать введение пониженных коэффициентов страховых тарифов. Новая мера будет полезна некоторым категориям водителей и снизит количество случаев использования транспортных средств без ОСАГО.

Учет некоторых животных

Начинаются маркирование и учет животных. Это касается домашней птицы, пушных зверей, крупного рогатого скота и т.д. Закон не распространяется на домашних питомцев. Маркирование будет индивидуальным или групповым в зависимости от вида животных. Заниматься им будут владельцы за свой счет, а вести учет — специалисты в области ветеринарии безвозмездно.

Защита животных

Вступают в силу требования к содержанию животных в местах их продажи, которые по закону должны устанавливаться правительством. Они различаются в зависимости от вида животного. Определены размеры вольеров, аквариумов. Заболевшее животное нужно изолировать и лечить, в помещениях — поддерживать чистоту. Режим освещения должен быть приближен к естественному циклу "день — ночь". По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, там они содержатся в недопустимых условиях: "Голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Закон создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения".

Госконтроль за производством и оборотом табачной продукции

Вступают в силу отдельные положения закона о госрегулировании производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции. Например, устанавливается, что при отсутствии лицензии на производство таких товаров оборудование должно быть законсервировано. Запрещается розничная продажа никотинсодержащей продукции не в потребительской упаковке. Закон направлен против нелегального производства и оборота табака.

Мониторинг состояния окружающей среды

В России появится система государственного экологического мониторинга. Она предназначена для всестороннего и своевременного информирования граждан и органов власти о состоянии окружающей среды и позволит оперативно предотвращать угрозы. В системе будет содержаться информация об источниках выбросов , состоянии атмосферного воздуха, водных объектов, лесов и земель и т.д.

Безопасность ТЭК

Ужесточается административная ответственность за несоблюдение требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК высокой категории опасности. Если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, штраф составит до 450 тыс. рублей.

Размер зарплаты иностранных высококвалифицированных специалистов

Вместо минимальных 167 тыс. рублей в месяц иностранному высококвалифицированному специалисту будет необходимо выплачивать зарплату (вознаграждение) не менее 750 тыс. рублей за один квартал.

Выплата страхового возмещения по вкладам

Заявление о выплате возмещения по вкладам теперь можно будет подать в электронной форме: на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов или на "Госуслугах". А вместо указания в заявлении реквизитов банковского счета — предоставить реквизиты карты "Мир".

Расширение системы страхования вкладов

В систему страхования вкладов включат средние предприятия, социально ориентированные НКО и профсоюзы. Кроме того, закон распространяет эту систему на банковские счета адвокатов и нотариусов, используемые для профессиональной деятельности.

ГОСТ для детских квестов

Вступает в силу приказ об утверждении ГОСТа для проведения детских квестов. Причиной разработки стандарта стало большое количество несчастных случаев во время проведения квестов. "Случаи самые разные, начиная от падения с высоты, сломанных позвоночников, заканчивая возгоранием в закрытых помещениях. Очень часто страдали несовершеннолетние", — отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Сервис "Старт бизнеса онлайн"

Запускается сервис, который позволит предпринимателям по биометрическим данным зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России и открыть счет в банке. Он называется "Старт бизнеса онлайн". Сервис позволит упростить процедуры по созданию организаций и индивидуальных предприятий. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система.

Сервис будет реализован в режиме эксперимента, который продлится до 1 марта 2025 года.