МВД не отмечает резкого роста обращений о замене загранпаспортов из-за ошибок

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, информация СМИ о том, что россияне массово не могут выехать за границу из-за ошибок в паспорте, не соответствует действительности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. МВД России не фиксирует резкого увеличения обращений россиян о замене загранпаспортов, информация СМИ о том, что россияне массово не могут выехать за границу из-за ошибок в паспорте, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что в некоторых СМИ и Telegram-каналах опубликованы материалы о якобы массовых фактах, когда российские граждане не смогли выехать в зарубежные страны в связи с наличием в их заграничных паспортах ошибок, в том числе в поле машиночитаемой записи. "Данная информация не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что в случае возникновения подобных ситуаций граждане могут сообщить о них через сервис "Прием обращений" официального интернет-сайта МВД России. По ее словам, все обращения будут рассмотрены в кратчайший срок.