Под Керчью укрепят берег, где размывает братскую могилу

Глава городской администрации Святослав Брусаков отметил, что на эти цели планируется выделить деньги из резервного фонда

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Керчи намерены укрепить берег в поселке Героевское, где во время шторма была частично разрушена дамба, для сохранения братской могилы, которую размывает морем. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

В январе из-за не погоды частично размыло дамбу, защищающую поселок Героевское в Керчи от подтопления, вода подходила к жилым домам, расположенным вблизи берега. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк заявлял, что дамба будет восстановлена.

"Выехал сегодня в Героевское, где сложилась непростая ситуация - море подмывает братскую могилу, которую мы отреставрировали буквально в прошлом году. Вместе с представителями организации, которой поручено составить смету необходимых работ, осмотрели территорию. Затягивать нельзя, нужно принимать решение об укреплении берега в этом районе. Рассматриваются разные варианты, пока сложно сказать, какой именно выберем, будем работать с проектировщиками. Надо проводить работы с учетом изменений климата, природных условий", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам главы Керчи, на укрепление берега планируется выделить деньги из резервного фонда городского бюджета, а также обратиться за помощью к республике.

"Мы видим, как сокращается береговая линия, за последние 5-10 лет ситуация сильно изменилась. Подмывало Нижнюю Героевку. Практически снесло Нимфейскую дорогу, на ремонт которой будут выделены средства из резервного фонда федерального бюджета. На этом месте была пляжная зона. Еще год-два и ситуация усугубится, но братскую могилу мы должны сохранить. Это святое дело", - добавил Брусаков.