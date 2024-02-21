В Крыму выявили завышение цен на социально значимые товары

Повышение составило до 90% надбавочной стоимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Анализ торговых сетей Крыма показал завышение цен на некоторые социально значимые товары до 90% надбавочной стоимости. Глава республики Сергей Аксенов поручил провести совещания с представителями сетей для решения вопроса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с министром промышленной политики Республики Крым Анушаваном Араратовичем Агаджаняном, который первым из министров и должностных лиц лично проинспектировал все торговые сети республики на предмет завышения цен на социально значимые группы товаров. По 14 видам, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым - до 90%. Также выявлены факты, попадающие под нарушение антимонопольного законодательства", - написал он.

Глава Крыма поручил провести совещания с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. "По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов. Благодарю Минпромполитики Крыма за проделанную работу, продолжаем действовать в этом направлении", - отметил Аксенов.