El Mundo: перебежчик Кузьминов непродолжительное время пробыл в районе, где нашли его тело

По данным газеты, у Максима Кузьминова мог быть тайный статус политического беженца в Испании

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Летчик Максим Кузьминов, который в 2023 году угнал российский военный вертолет и, как предполагается, в феврале 2024 года был найден мертвым в Испании, мог обладать своего рода тайным статусом политического беженца в королевстве. Об этом пишет газета El Mundo.

По ее версии, существует вероятность, что мужчина обладал той или иной государственной защитой в Испании. Официально власти королевства пока не подтвердили, что именно он был найден мертвым 13 февраля в провинции Аликанте.

Как добавляет El Mundo, неизвестно, как Кузьминов мог попасть в Испанию и как долго находился на территории страны. Не исключается, что он пробыл в районе, где был найден мертвым, непродолжительное время.

19 февраля информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, смерть Кузьминова в Испании. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В пресс-службе провинциальной гражданской гвардии сообщили ТАСС, что правоохранительные органы расследуют предположительное убийство 33-летнего гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Отмечается, что тело было обнаружено в гараже в провинции Аликанте "с огнестрельными ранениями". Стражи порядка не исключили, что документы, которые были при себе у мужчины, могли быть фальшивыми.