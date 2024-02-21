Три новых модульных корпуса построят в детском лагере "Прометей" под Липецком

Общая стоимость работ вместе с благоустройством составит 138 млн рублей

ЛИПЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Три новых модульных корпуса построят в детском оздоровительном лагере "Прометей" в Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что общая стоимость работ вместе с благоустройством составит 138 млн рублей, а средства выделяет Министерство просвещения России на условиях регионального софинансирования. "Три корпуса построят из быстровозводимых конструкций, каждый корпус рассчитан на 47 человек, изготавливается из современных материалов, соответствует всем санитарным и пожарным нормам", - сказал Артамонов. По его словам, конструкции оборудуют всем необходимым для комфортного проживания, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. "Обустроят здесь и отрядные пространства для занятий", - продолжил Артамонов.

Губернатор подчеркнул, что благодаря новым корпусам увеличится вместимость лагеря. "Кроме того, мы готовим к открытию в "Прометее" бассейн и молодежный центр", - пояснил Артамонов, напомнив, что лагерь является крупнейшим в Центральной России. Благодаря появлению здесь молодежного центра "Прометей" станет площадкой для проведения крупных мероприятий, в том числе окружного и федерального масштаба.

Глава региона также проинформировал, что в ближайшие три года в регионе должны возвести 13 подобных корпусов в разных детских лагерях.