Горсовет Одессы провалил голосование за переименование парков Горького и Пушкина

По данным издания "Страна", некоторые родственники погибших украинских военных, в честь которых собирались переименовать топонимы, выступили против того, чтобы в названиях маленьких улиц появились их фамилии

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Одесского городского совета не проголосовали за переименование более 100 локаций, в том числе названных в честь Максима Горького, Александра Пушкина, Льва Толстого и Ивана Тургенева. Об этом сообщило издание "Страна".

Свои названия пока сохранят парк им. Горького, сквер Пушкина, площадь и улица Льва Толстого, улица Тургенева. Также не переименованы улицы Байкальская, Белорусская, Воронежская, Курская, Омская, Ростовская, Якутская, Большевистский и Пролетарский переулки и многие другие.

Как пояснило издание, некоторые родственники погибших украинских военных, в честь которых собирались переименовать топонимы, выступили против того, чтобы в названиях маленьких улиц появились их фамилии. По данным "Страны", теперь вопрос переименования переходит в компетенцию мэра Одессы Геннадия Труханова.

Украинские власти с 2014 года держат курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР. С февраля 2022 года эти процессы лишь усилились. В рамках декоммунизации по всей Украине сносят памятники русским деятелям, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, путешественников, убираются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.