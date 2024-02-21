В Мадриде произошли столкновения полицейских с протестующими фермерами

Участники акции протеста требуют гарантировать "справедливые цены" на сельскохозяйственную продукцию и защитить сектор от "недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран", а также выражают недовольство европейской аграрной политикой

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Столкновения фермеров с правоохранителями произошло в ходе акции протеста в Мадриде. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в национальной полиции королевства.

"Один человек был задержан, - отметили стражи порядка. - Были своего рода столкновения".

В испанской столице проходит крупная манифестация фермеров. В рамках протеста в город приехали несколько сотен тракторов, движение в центре города частично парализовано. Участники протеста хотят привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказались фермеры. Они требуют гарантировать "справедливые цены" на сельскохозяйственную продукцию и защитить сектор от "недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран", а также выражают недовольство европейской аграрной политикой.

Манифестации испанских фермеров начались 6 февраля. В ходе протестов аграрии на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения фермеров с полицейскими. В результате уже были задержаны несколько десятков человек.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Министр сельского хозяйства Испании Луис Планас ранее встречался с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали манифестации в стране. Несмотря на это, фермеры пока решили продолжать свои протесты.