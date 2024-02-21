Петросян рассказал о травме руки после падения на улице

Юморист надеется, что рука в гипсе не помешает ему провести большой сольный концерт 2 марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Евгений Петросян признался, что получил травму руки в результате падения на улице, и выразил надежду на то, что рука в гипсе не помешает ему провести большой сольный концерт 2 марта.

"Шел по улице, споткнулся, упал, гипс. Ничего оригинального, ничего нового. Гололед у нас нынче, что делать? Я очень рад, что хотя бы не на банановой шкурке споткнулся, потому что так совсем было бы обидно. Но сейчас уже заживает", - сказал юморист на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

"Я надеюсь, что 2 марта <...> состоится концерт сольный на два с половиной часа. Думаю, что, может быть, меня простят мои зрители, что я буду со согнутой рукой. Я очень хотел бы, чтобы это не помешало нашей радостной встрече", - отметил Петросян он.

Как сообщается на официальном сайте юмориста, 2 марта запланирован большой сольный концерт Евгения Петросяна "60 лет на эстраде", который должен пройти на площадке "Москонцерт холл". Ранее СМИ сообщали о госпитализации артиста с переломом предплечья после падения на улице в Москве.