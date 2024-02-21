В Бухаресте по случаю Дня защитника Отечества к памятнику советским воинам возложили венки

Участники церемонии почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны и СВО минутой молчания

БУХАРЕСТ, 21 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония возложения венков к памятнику советскому солдату-освободителю прошла в преддверии Дня защитника Отечества на военном мемориальном кладбище советских героев в Бухаресте.

"Мы отдаем дань уважения героизму участников специальной военной операции, которые борются с возрождающимся на Украине нацизмом, - заявил посол РФ в Румынии Валерий Кузьмин. - Они являются достойными продолжателями дела воинов советской армии, освободивших Европу от фашизма".

Участники церемонии почтили память погибших в ходе Великой Отечественной войны и СВО на Украине минутой молчания. К памятнику советскому солдату-освободителю были возложены венки в том числе от посольств РФ, Армении и Белоруссии, Палаты румыно-российского экономического и культурного сотрудничества и Ассоциации румыно-российской дружбы.

В ходе приема в посольстве РФ две живущие в Румынии блокадницы Тамара Неделя и Людмила Олару получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

На территории Румынии насчитывается 175 российских (советских) воинских захоронений времен Второй мировой войны, согласно данным посольства РФ в Румынии. В боях за освобождение Румынии погибли 52 082 советских воина, 10 915 из них умерли в результате невыносимых условий заключения и болезней в 12 лагерях для военнопленных.

Во Второй мировой войне Румыния сражалась против СССР на стороне фашистской Германии. В 1944 году, когда боевые действия переместились на территорию самой Румынии, в стране был организован государственный переворот. Сторонники профашистского режима во главе с маршалом Антонеску были арестованы, к власти пришел король Михай I. С этого момента Румыния вошла в состав антигитлеровской коалиции и сражалась на стороне Красной армии.