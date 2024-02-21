В Севастополе представили флаг крейсера "Москва" к 10-летию возвращения города в РФ

Выставка продлится до 21 апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Военно-морской флаг ракетного крейсера "Москва", награды, обмундирование, фотодокументальные свидетельства участников событий Русской весны представили в Севастополе на выставке "10 лет в родной гавани", приуроченной к годовщине воссоединения города и Крыма с Россией. Экспозиция об истории знаменательного события стала крупнейшей с 2014 года, сообщила журналистам главный научный сотрудник Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Никитина.

"Выставка посвящена 10-летию возвращения Крыма и Севастополя в состав России и поэтому, конечно, мы вспоминаем на ней о событиях февраля-марта 2014 года. Кроме того, показаны материалы о том, как трудно шло это возвращение, большой упор сделали на то, как город прожил эти 10 лет со всеми радостями, трудностями, сложностями. Среди экспонатов - форма, флаг корабля "Красный Кавказ", который сменили на нем на Андреевский в 1997 году, флаг, который когда-то находился на крейсере "Москва" - он хранился в семье одного из членов экипажа. Такого масштаба выставка о современном Севастополе у нас впервые за очень много лет", - сказала Никитина.

Выставка, организованная при участии правительства Севастополя, фотографов города, участников событий Русской весны и семей героев специальной военной операции, продлится до 21 апреля. В экспозицию вошли разделы, повествующие об истории развития железнодорожного сообщения, банковской системы, преображении учреждений культуры, отдельный стенд посвятили Крымскому мосту. Для создания выставки использовали материалы из фондов музея, фотодокументальные свидетельства участников Русской весны, личные вещи и обмундирование героев специальной военной операции.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией высказались 96,7% и 95,6% проголосовавших избирателей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.