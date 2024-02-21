Глава Татарстана вручил президенту Киргизии орден "Дуслык"

Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в мероприятиях Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в Казани вручил ему орден "Дуслык" (Дружбы). Об этом сообщает пресс-служба главы российского региона.

Садыр Жапаров прибыл в Казань для участия в мероприятиях Игр будущего.

"Раис Татарстана вручил президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову государственную награду Республики Татарстан - орден "Дуслык", - говорится в распространенном сообщении.

Орден "Дуслык" - государственная награда Республики Татарстан, которая вручается гражданам страны и иностранцам за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республикой и другими государствами, субъектами Российской Федерации, за особо плодотворную деятельность в развитии экономических и культурных связей, благотворительную деятельность.