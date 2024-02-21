Психологическую помощь в Подмосковье получили 2,5 тыс. участников СВО и членов их семей

Мособлдума планирует внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать помощь в трудоустройстве для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники СВО

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. участников СВО и членов их семей с начала 2023 года получили психологическую помощь в Подмосковье, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"В Московской области эта работа активно ведется. У нас более 2 тыс. участников СВО и их семей получили бесплатную психологическую помощь в центрах поддержки. Еще 350 психологических консультаций проведено в филиале фонда "Защитники Отечества", - приводятся в сообщении слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Кроме этого, добавил он, Мособлдума планирует внести изменения в законодательство, которые будут предусматривать помощь в трудоустройстве для ветеранов боевых действий, к которым относятся и участники СВО. "Бойцы, которые отважно служили на фронте, вернувшись домой, должны быть уверены в завтрашнем дне и в том, что они смогут обеспечить благополучие своих семей. Поэтому сейчас властями на всех уровнях уделяется особое внимание созданию условий для того, чтобы у наших героев были все возможности найти достойную работу", - сказал он.

Брынцалов напомнил, что ранее на федеральном уровне были приняты решения для участников спецоперации по квотам при поступлении в высшие учебные заведения, бесплатному переобучению, субсидиям для работодателей, наделению предприятий, принимающих на работу участников СВО, статусом социальных.

"Мы находимся на постоянной связи с родными участников СВО и многие из предложений, которые от них поступают, приобретают законодательную форму. И мы получаем много предложений и вопросов по поводу трудоустройства. Поэтому считаем, что здесь нужны дополнительные законодательные меры", - подчеркнул Брынцалов, добавив, что сейчас в регионе для участников СВО и их семей предусмотрена мера поддержки по содействию в поиске работы. Помощь с трудоустройством оказывает фонд "Защитники Отечества".