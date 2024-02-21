В Раде поддержали переименование Южноукраинска в Гард

В 2009 по указу президента Украины создали национальный парк "Бужский гард", Южноукраинск находится рядом с ним

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Верховной рады поддержал идею переименования города Южноукраинска Николаевской области в Гард. Об этом сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Комитет Рады поддержал переименование города Южноукраинска (Николаевская область) в город Гард", - написал он в Telegram-канале.

Название Гард носит заповедное урочище на реке Южный Буг, которое ранее было центром Бугогардовской паланки (единица административного деления) Запорожской сечи. В XVI веке казаки основали на этом месте рыбный завод, такие предприятия называли "гардом", откуда далее пошло название урочища и слободы, которые там организовались. В 2009 по указу президента Украины здесь был создан национальный парк "Бужский гард", Южноукраинск находится рядом с ним.

Южноукраинск является городом-спутником Южно-Украинской АЭС, построенной в 1975-1982 годах и расположенной на берегу реки Южный Буг. В 1976 году было образовано поселение энергетиков Константиновка-2, в 1987 году его преобразовали в город Южноукраинск. По состоянию на 2020 год население города составляло порядка 40 тыс. человек.