Мосгордума предложила повысить штрафы за нарушение правил поведения на ж/д

Размер административного штрафа за повреждение путевых объектов составляет от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Предлагается усилить и уточнить меры ответственности за нарушение правил поведения в ж/д транспорте и на инфраструктуре. Решение принято в ходе пленарного заседания гордумы.

"Наибольшее количество случаев повреждения железнодорожных ограждений выявляется в городе Москве и в Московской области, регионах с самыми интенсивными пассажиропотоком и движением поездов. <…> Размер административного штрафа за повреждение путевых объектов составляет от 300 до 500 рублей для граждан и от 500 до 1 тысячи рублей для должностных лиц. Указанный размер административного штрафа не корректировался с 2007 года, не соответствует степени общественной опасности данных правонарушений, возможным негативным последствиям их совершения и не обеспечивает должного превентивного воздействия. В этой связи с законопроектом предлагается повысить размеры штрафов налагаемых за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 11.1 КоАП РФ. Прилагается установить, что совершение данного административного правонарушения повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей", - пояснил в ходе заседания зампред Мосгордумы и редактор законопроекта Степан Орлов.

Он уточнил, что данные штрафные санкции предлагается установить для всех регионов России. "Но, учитывая интенсивность пассажиропотока и движение поездов в городах федерального значения в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях, совершение на территории данных субъектов России правонарушения, предусмотренного частью 3, о которой мы только что говорили, статьи 11.1, представляет повышенную общественную опасность. И в связи с этим мы предлагаем, что совершение указанного правонарушения в Москве и Петербурге, Московской и Ленинградской областях влечет наложение повышенных административных штрафов: для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей и для должностных лиц от 5 тыс. до 7 тыс. рублей", - добавил Орлов.

Кроме того, столичные парламентарии предлагают установить административную ответственность за переход через ж/д пути по пешеходному переходу, железнодорожному переезду при запрещающем сигнале светофора. "Штрафные санкции остаются те же, которые и были [за переход путей в неположенном месте], также с повышенными штрафами для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей", - подчеркнул докладчик.

Также депутаты Мосгордумы инициируют введение административной ответственности за несанкционированное нанесение надписей, наклеек, изображений, размещение информационных и рекламных материалов на внешние и внутренние поверхности вагонов, объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. "Мы предлагаем ввести штрафы на граждан от 500 до 1 тысячи рублей, на должностных лиц - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, на юридических лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Напомню, что аналогичная норма действует в московском КоАП <…> за вот такие несанкционированные граффити, наклейки и надписи на транспорте городского пользования. То есть речь идет об автобусах, троллейбусах, трамваях, метро. А железнодорожный транспорт не входит в понятие городского транспорта, поэтому в данном случае нормы московского КоАП не действуют на ж/д транспорте", - заключил Орлов.