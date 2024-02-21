Действие паспортов образца ДНР при получении мер поддержки продлили в регионе

Указ вступил в силу 19 февраля и распространил действие на отношения, возникшие с 1 января 2024 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Действие паспортов образца Донецкой Народной Республики (ДНР) продлено на год для идентификации жителей при получении мер социальной поддержки. Соответствующий указ №54 главы ДНР Дениса Пушилина от 19 февраля 2024 года опубликован на официальном сайте руководителя региона.

"Внести в пункт 1 указа временно исполняющего обязанности главы ДНР от 28 марта 2023 года №93 "О некоторых вопросах идентификации физических лиц на территории ДНР при получении мер социальной защиты (поддержки)" изменение, заменив "до 31 декабря 2023 года" словами "до 31 декабря 2024 года", - говорится в документе.

Отмечается, что указ вступил в силу 19 февраля и распространяет действие на отношения, возникшие с 1 января этого года.

Предыдущим указом №93 продлевалось до конца 2023 года действие паспортов гражданина ДНР, адресных справок и иных документов, идентифицирующих личность, выданных до 1 марта 2023 года уполномоченными органами республики.

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