Во Франции полиция допросила главу SOS Donbass после обвинений в поддержке ВС РФ

Анна Новикова отметила, что заявитель выразил сомнения в том, что на фуре возможно проехать через всю Европу до Донбасса и доставить груз

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава выступающей в поддержку пострадавших от конфликта в Донбассе французской ассоциации SOS Donbass Анна Новикова сообщила ТАСС о вызове на допрос в полицию после жалобы со стороны украинского активиста.

"Главное обвинение - это мошенничество: что мы используем ассоциацию SOS Donbass как гуманитарную, чтобы прикрыть помощь русской армии, что нас финансирует Россия, что мы собираем здесь деньги, чтобы отправлять в Донбасс ассоциациям, которые помогают ВС РФ", - сказала она. Также, по ее словам, заявитель выразил сомнения в том, что на фуре возможно проехать через всю Европу до Донбасса и доставить груз.

Допрос проходил в отделении полиции коммуны По на юге Франции. Как отметила собеседница агентства, разговор длился около четырех часов, а проводившая его сотрудница полиции "была достаточно доброжелательна". Заявление от украинского активиста было подано в прокуратуру Парижа 23 ноября 2023 года, откуда дело прислали в По, чтобы допросить Новикову, а затем вернуть дело в Париж на рассмотрение прокурора.

В полиции также пообещали, что пришлют запрос со списком документов, которые нужны, чтобы доказать, что ассоциация занимается именно гуманитарной деятельностью. В прокуратуре Парижа пока не ответили на запрос ТАСС о том, на каком этапе находится дело.

Ранее банк, в котором зарегистрирован счет ассоциации, заблокировал его. Новикова уточнила, что пока никаких изменений нет, в ближайшее время у нее запланирована беседа с представителями банка.

Гуманитарный конвой

Ассоциация SOS Donbass регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Последняя по времени акция состоялась в Париже 17 февраля и была посвящена памяти погибшим в ходе конфликта детям.

Также ассоциация дважды собирала гуманитарный груз при поддержке волонтеров из нескольких стран Европы, который доставляла на грузовике в ДНР и ЛНР.

Первый гуманитарный конвой за 17 дней добрался из Франции в Донбасс в середине мая 2023 года. Свой грузовик специально для первой миссии предоставил французский фермер Марк Боке, он же был за рулем машины. В ноябре волонтеры ассоциации SOS Donbass собрали второй конвой и доставили в Донецк собранные в восьми странах Европы 18 тонн гуманитарного груза, в том числе инвалидные кресла, больничные койки, обогреватели и продукты питания.