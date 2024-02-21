ВОЗ сообщила, что холера активно распространяется в 15 странах в условиях дефицита вакцины

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество отреагировать на "быстро растущую угрозу"

ЖЕНЕВА, 21 февраля. /ТАСС/. Холера интенсивно распространяется в 15 странах мира в условиях дефицита вакцины. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал мировое сообщество отреагировать на "быстро растущую угрозу".

После нескольких лет прогресса в борьбе человечества с холерой "эта смертоносная болезнь вернулась в 30 странах, чему способствовали конфликты, бедность, климатический кризис и глобальное социально-экономическое неравенство", сказал глава ВОЗ. Наибольшее беспокойство у организации вызывают вспышки в Гаити, Замбии, Зимбабве, Судане и Эфиопии.

Гебрейесус напомнил, что в условиях дефицита вакцины от холеры в октябре 2022 года международная координационная группа "приостановила стандартную схему вакцинации двумя дозами в пользу однократной дозы". "Несмотря на эту крайнюю меру, в начале 2024 года запасы были пусты", - отметил гендиректор, добавив, что вакцина закончилась "в тот момент, когда 15 государств сообщают об активных вспышках".

В этой ситуации "нужно, чтобы мир осознал быстро растущую угрозу, которую представляет собой холера", констатировал глава ВОЗ. Гебрейесус призвал обеспечить снабжение чистой водой и "доступ к туалетам, которые не загрязняют окружающую среду". По его словам, нужна система эпидемиологического надзора, способная быстро выявлять вспышки холеры. Следует также стимулировать и увеличивать производство вакцины, резюмировал гендиректор.

Ранее ВОЗ сообщила, что в 2023 году в 30 странах было зарегистрировано более 708,2 тыс. случаев холеры, умерли более 4,3 тыс. человек. В девяти государствах число заболевших превысило 10 тыс. По данным организации, в 2022 году в мире было выявлено 472 697 случаев заболевания холерой, а в 2021 году - 223 370.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.