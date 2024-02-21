В ГД предложили запретить публиковать в СМИ биографии нападавших на школы

Такие публикации могут привести к героизации нападавших, увеличить число подражателей, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по молодежной политике разработал законопроект, вводящий ограничения на упоминание в СМИ и интернете биографии лиц, которые устроили стрельбу в школах, скоро документ будет направлен на отзыв в правительство РФ. Об этом сообщил председатель комитета Артем Метелев.

"Предлагаю поддержать законодательную инициативу, она подготовлена, мы ее сейчас направим в правительство, Минпросвещения в том числе, суть которой заключается в ограничении на упоминание в СМИ и интернете биографии скулшутера", - сказал депутат в ходе парламентских слушаний на тему "Обеспечение безопасности в образовательных организациях: анализ проблем и предложения по их преодолению".

По его словам, публикация биографии такого преступника в СМИ и интернете может привести к его героизации, увеличить число подражателей.

Метелев отметил, что ранее с подобным предложением выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.