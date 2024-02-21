В РФ прорабатывают систему оповещения окружающих через СМС об опасности в школе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Росгвардия совместно с Министерством просвещения РФ прорабатывает информационную систему личной безопасности, позволяющую не только уведомлять об опасности в учебном заведении вневедомственную охрану, но и сообщать об этом посредством СМС людям, которые находятся недалеко от школы. Об этом сообщил первый замначальника Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Александр Парфенчик.

"На сегодняшний день совместно с Минпросвещения и обществом "Новые технологии охранных организаций "Пересвет" прорабатываем возможность внедрения на объектах образования информационной системы личной безопасности, которая способна как передавать <...> сигнал в подразделения вневедомственной охраны, так и [осуществлять] рассылку посредством СМС любому, скажем так, гражданину, который находится в непосредственной близости, то есть находится непосредственно в этой школе", - сказал он на парламентских слушаниях комитета Госдумы.