Бойцы батальона "Спарта" назвали Авдеевку плацдармом будущего наступления

Боец Дамир отметил, что за Авдеевкой украинским войскам закрепиться практически негде

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Авдеевка является выгодным плацдармом для дальнейшего наступления российских войск на запад. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал боец батальона "Спарта" с позывным Кубик.

"Я думаю, что теперь этот город - сплошной опорный пункт и плацдарм для дальнейшего наступления на запад", - сказал Кубик.

Его сослуживец Дамир отметил, что за Авдеевкой украинским войскам закрепиться практически негде. "Авдеевка - это город не маленький. Это логистика, в будущем это освобождение новых территорий. Это даст выход на дальнейшее продвижение войск. Противнику негде закрепиться, нет на большом расстоянии от Авдеевки крупных городов. Там поселки и села. Но противник постоянно ведет фортификационные работы, но наши войска это все подавят", - подчеркнул Дамир.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут обстреливать Донецк после того, как российские войска продвинутся дальше на запад. "Это [освобождение Авдеевки] дает безопасность Донецку, с каких-то флангов уже отошла артиллерия, но она достает до города. Но это северное направление Донецка. Вот если мы продвинемся еще на запад, подальше бы отодвинуться, тогда можно будет говорить о безопасности. Вчера в Донецк опять прилетело, на мирные улицы, на Панфилово, убило женщину, четверо раненых. Пока вот долетает еще", - отметил Дамир.

20 февраля командир батальона "Спарта", председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога сообщил ТАСС, что Авдеевка полностью зачищена от ВСУ и российские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям.