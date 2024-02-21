В России количество защит диссертаций выросло на треть за два года

Показатель возрос примерно с 7,5 тыс. до 10,9 тыс., сообщили в пресс-службе Минобрнауки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Количество защит кандидатских и докторских диссертаций в России за два года, с 2020-го по 2022-й, возросло примерно с 7 500 до 10 900, то есть приблизительно на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, отметив, что таковы последние имеющиеся данные.

"Если в 2020 году количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций составляло 7,5 тыс., то в 2022 году эта цифра выросла до 10,9 тыс. Это последние доступные на сегодняшний день данные по числу защищенных диссертаций. В настоящее время проводится сбор отчетов о работе диссертационных советов в 2023 году", - сказали в пресс-службе.

Кандидатскую диссертацию в 2022 году защитили примерно 9 500 человек, докторскую - почти 1 500 (в 2020 году - примерно 6 600 и 985 человек соответственно).

Существенно возросла численность молодых аспирантов: если в 2020 году в аспирантуру поступили 27,7 тыс. человек, то в 2022-м - 45,1 тыс.

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что, как ранее сообщалось в некоторых СМИ, в 2023 году в Российскую государственную библиотеку поступило менее 8 тыс. авторефератов, которые издаются перед защитой диссертации. "Однако судить о динамике защит диссертаций по этим данным преждевременно: документы отправляются со всей страны, их своевременная доставка зависит от работы почты, а учет в системе - от возможностей регистрирующих лиц", - предупредили в пресс-службе.

В новость внесена правка (20:26 мск) - передается с уточнением источника информации в пятом абзаце в связи с корректировкой информации пресс-службой, верно - как ранее сообщалось в некоторых СМИ.​​​​