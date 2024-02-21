В России ограничили доступ к сайтам с информацией о небезопасных воздушных перевозках

Южная транспортная прокуратура отметила, что такая информация признана запрещенной к распространению на территории России

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд удовлетворил исковое заявление Карачаево-Черкесской транспортной прокуратуры об ограничении доступа к сайтам, на которых размещена информация о небезопасных коммерческих воздушных перевозках граждан, сообщила Южная транспортная прокуратура.

"В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети Интернет выявлены сайты, на которых размещена информация, содержащая сведения об осуществлении коммерческих воздушных перевозок граждан, создающих угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. В целях установления запрета на ее распространение Карачаево-Черкесским транспортным прокурором в суд направлено административное исковое заявление. Решением суда требования прокурора удовлетворены", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что такая информация признана запрещенной к распространению на территории России.