В Забайкалье приняли закон о запрете склонения к абортам

За нарушение будет предусмотрена административная ответственность

ЧИТА, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края во втором чтении приняли закон, запрещающий склонять женщин совершать аборты. За нарушение будет предусмотрена административная ответственность, передает корреспондент ТАСС.

"В целях защиты семьи, материнства, отцовства и детства в Забайкальском крае проектом закона края предлагается <...> установить запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Забайкальского края", - говорится в тексте документа.

Также в регионе планируется организовать противодействие информационным угрозам семье и предусмотреть административное наказание за призывы к совершению абортов. Закон был внесен губернатором края Александром Осиповым.

Ранее министр здравоохранения региона Оксана Немакина на заседании комитета по социальной политике Заксобрания поясняла, что закон не будет касаться запрета на аборт. Она также привела данные, что в 2022 году в Забайкалье искусственно прервали беременность 2 403 женщины. Из них 2 181 обращались на доабортное консультирование. Против беременности могли выступать члены семьи и влиять на принятие итогового решения. Поэтому было предложено запретить склонение к аборту.

Законы о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности уже приняты в Мордовии, Новгородской, Курской, Калининградской и Псковской областях. Аналогичный законопроект был внесен в Тамбовской области, где штрафы будут достигать 200 тыс. рублей. Также депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках региона. Частные клиники Крыма и Липецкой области добровольно отказались от проведения абортов.