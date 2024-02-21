Липецкая область восстановит кровли 12 многоквартирных домов в Володарском округе ДНР

Регион-шеф также отремонтирует 10 км дорог

ТАСС, 21 февраля. Липецкая область, которая является регионом-шефом для Володарского муниципального округа в Донецкой Народной Республике (ДНР), отремонтирует 10 км дорог и восстановит кровли 12 многоквартирных домов на подшефной территории в 2024 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя ДНР.

"Заместитель министра строительства и ЖКХ России Валерий Леонов с рабочей поездкой посетил Володарский муниципальный округ. <...> В этом году специалисты шеф-региона РФ отремонтируют около 10 км дорог и восстановят кровлю 12 многоквартирных домов. Восстановительные работы коснутся ряда социальных объектов, коммунальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Минстрое региона уточнили, что в 2023 году специалисты Липецкой области восстановили 15 объектов в Володарском районе.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в июне 2022 года подписал с главой администрации Володарского района ДНР Сергеем Юзвинкевичем соглашение о сотрудничестве, подшефному району были доставлены автобусы для решения проблемы транспортного обеспечения, оказана другая материальная помощь.