Во Владимире появится Аллея в честь 1000-летней истории региона

Первые памятники планируют установить уже в 2024 году

ТАСС, 21 февраля. Аллея памятников, посвященных ратным подвигам уроженцев Владимирской земли, в том числе и героев СВО, появится в сквере "Патриот" во Владимире. Первые памятники планируют установить уже в 2024 году, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Глава региона вместе с главой администрации Владимира Дмитрием Наумовым в среду обсудил планы по развитию сквера "Патриот".

"Хотим создать здесь аллею памятников, посвященную 1000-летней истории Владимирской земли. Можно представить на ней былинного богатыря Ильи Муромца; героя народного ополчения Дмитрия Пожарского, чья усыпальница находится в Суздале; Александра Суворова, с ним и его семьей связана история Собинского и Суздальского районов; владимирских мушкетеров, которые храбро сражались в Крымской войне; героев Великой Отечественной войны и специальной военной операции", - сообщил Авдеев.

По его словам, на данный момент насчитывается порядка 10 памятников, которые будут олицетворять ратные подвиги легендарных уроженцев Владимирской земли и наших современников. "Первые из них появятся уже в этом году", - отметил губернатор.

Также он добавил, что в восточной части сквера "Патриот" планируется построить павильон, где будут проходить выставки и интерактивные мероприятия.