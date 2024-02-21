Венгерский столяр вручил послу РФ сделанный своими руками подарок на 23 Февраля

Вместе с другими гостями в посольстве РФ он поднял тост в честь советских воинов, которые в 1944-1945 годах освобождали Венгрию от фашистов

БУДАПЕШТ, 21 февраля. /ТАСС/. Венгерский столяр-краснодеревщик Янош Данчо передал в дар посольству РФ в Будапеште сделанный своими руками деревянный герб Российской Федерации. Вручая его послу Евгению Станиславову на приеме по случаю предстоящего 23 февраля Дня защитника Отечества, он рассказал, что решил изготовить этот символ государственной власти в знак симпатии и уважения к России.

Чтобы вручить свой подарок российским дипломатам, Данчо приехал в столицу из небольшого города Батоньтеренье, расположенного в области Ноград на северо-востоке страны. Столяр-краснодеревщик, владеющий там мебельной мастерской, является неоднократным победителем национальных и международных конкурсов среди лучших по профессии. Вместе с другими гостями в посольстве РФ он поднял тост в честь советских воинов, которые в 1944-1945 годах освобождали Венгрию от фашистов.

Выступая на приеме, посол Станиславов отметил, что в этом году празднование Дня защитника Отечества происходит в условиях специальной военной операции. "Находящиеся там российские военнослужащие являются продолжателями славных традиций, заложенных их отцами и дедами", - сказал дипломат. По его предложению присутствующие почтили минутой молчания память мирных жителей Белгорода, Донецка, Лисичанска, погибших в результате обстрелов этих городов украинскими войсками.

Военный атташе России в Венгрии полковник Олег Смирнов отметил, что, несмотря на все усилия антироссийской пропаганды, в мире становится все больше здравомыслящих людей, которые понимают причины, побудившие Россию к проведению СВО. "И мы благодарны Венгрии, где уже почти два года настойчиво пытаются убедить своих союзников по НАТО и Евросоюзу в казалось бы очевидном: невозможно потушить огонь, поливая его бензином!" - заявил Смирнов.

Церемония на площади Свободы

Перед праздничным приемом в посольстве российские и белорусские дипломаты, сотрудники российских организаций и соотечественники, проживающие в Венгрии, возложили венки и цветы к монументам советским воинам на площади Свободы и на кладбище Керепеши в Будапеште. Вместе с ними в торжественных церемониях приняли участие военные атташе КНР и Сербии, а также представители Общества венгеро-российской культуры и дружбы и Венгерской рабочей партии.

"Мы вспоминаем наших героев, павших при освобождении Венгрии от фашизма, - сказал Станиславов в беседе с журналистами на площади Свободы. - Но не только вспоминаем, но и поздравляем нынешних защитников Отечества, прежде всего тех, кто с оружием в руках в рамках специальной военной операции защищает интересы России на Украине".

© Иван Лебедев/ ТАСС

Памятник советским воинам-освободителям был установлен в Будапеште по проекту венгерского архитектора Антола Кароя вскоре после окончания Второй мировой войны в 1945 году. Он находится в центре города, недалеко от парламента, на площади Свободы. В послевоенные годы на этом месте было воинское захоронение, которое в 1958-м перенесли на городское кладбище Керепеши. Там создан большой мемориал в честь советских солдат, погибших при освобождении венгерской столицы.

В сражениях против гитлеровских войск в Венгрии погибли более 140 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Особенно ожесточенными были бои за Будапешт, превращенный фашистами в неприступную крепость. В ходе операции по освобождению города в октябре 1944-го - феврале 1945 года погибли более 80 тыс. советских военнослужащих.