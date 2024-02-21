Толпа фермеров ворвалась в штаб-квартиру производителя молочных продуктов Lactalis

По данным радио France info, фермеры требовали поднять закупочные цены компании на молоко

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Акция протеста французских фермеров прошла на территории штаб-квартиры производителя молочных продуктов Lactalis в коммуне Лаваль на западе Франции. Об этом сообщает радио France info.

По его данным, группа из 150-200 человек ворвалась на территорию объекта по призыву ассоциации "Крестьянская конфедерация". Несколько тракторов перекрыли въезд на парковку, тогда как группа протестующих вместе с профсоюзными лидерами зашла в холл на первом этаже, требуя встречи с руководством компании. Они скандировали лозунги "Фермерам - жертвы, Lactalis - прибыль", "Хватит снимать сливки с нашего труда" и другие.

Фермеры требовали поднять закупочные цены Lactalis на молоко. Они также заявили, что не хотят заключать контракты с промышленниками и дистрибьюторами по цене ниже себестоимости для фермеров. Помимо этого, ассоциация выразила протест в связи несовершенством закона о справедливых ценах на фермерскую продукцию и недостаточными возможностями фермеров на переговорах.

Представители "Крестьянской конфедерации" заявили, что акция прошла мирно и без инцидентов. В ассоциации добавили, что намерены продолжать оказывать давление на руководство компании за три дня до открытия сельскохозяйственной выставки в Париже.