В Заполярье разработали первую в РФ игру-симулятор для подготовки к собеседованию

Цифровая тренировка в виде ответов на часто задаваемые вопросы работодателей позволяет качественней подготовиться к реальному собеседованию

МУРМАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Игру в жанре симулятора собеседования "Собеседка", которая не имеет аналогов в РФ, разработали в Центре занятости населения Мурманской области. Цифровая тренировка в виде ответов на часто задаваемые вопросы работодателей позволяет качественней подготовиться к реальному собеседованию, сообщила ТАСС представитель регионального центра занятости, один из разработчиков игры Анастасия Щеулова.

"Вместе с нашими психологами-профконсультантами мы разработали симулятор собеседования "Собеседка". Он, по сути, не имеет аналогов в РФ и в игровой форме позволяет лучше подготовиться к реальной встрече с будущим работодателем. Конечно же, очная консультация психолога-профконсультанта в центре занятости более глубокая, но потренироваться на первом этапе, на основных вопросах можно и в "Собеседке". Мы ее разместили на нашем интерактивном портале, и любой, не выходя из дома, может это попробовать", - сказала Щеулова.

Она отметила, что для того, чтобы успешно "пройти собеседование", игроку необходимо набрать от 80 до 100 баллов, при этом каждый вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от "плохого", "хорошего" или "отличного" ответов. "Собеседку" можно также скачать на телефон, чтобы можно было готовиться к собеседованию в любом месте и не бояться каверзных вопросов от работодателей.

"Это типовые вопросы, которые задаются на любых собеседованиях. Есть люди, которые давно не проходили собеседования или вообще впервые приходят на такие вещи, они не знают, что отвечать. В дальнейшем мы хотим сегменитровать вопросы для разных специальностей, творческих, рабочих или интеллектуальных, сделать отдельный раздел для выпускников вузов, а также виртуальную гардеробную, где соискатели могли бы примерить на себя различные образы, решить, как ему одеться, и посмотреть на себя со стороны, как бы он мог выглядеть на собеседовании", - пояснила создательница симулятора.

Как добавила Щеулова, "Собеседку" на этой неделе представили на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, где передовым опытом Мурманской области заинтересовались и представители других регионов.