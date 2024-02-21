Мезенцев заявил о большом значении Форума регионов Белоруссии и России

Форум пройдет 26-27 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым подчеркнул значение XI Форума регионов России и Белоруссии, который пройдет 26-27 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке.

"В ходе встречи госсекретарь Союзного государства отметил значение XI Форума регионов Беларуси и России, который состоится 26-27 июня в Витебске, Полоцке и Новополоцке", - говорится в пресс-релизе объединения.

Беглов, в свою очередь, заверил, что в работе форума примет участие представительная делегация из Санкт-Петербурга.

Госсекретарь также отметил особое значение заседания Высшего государственного совета СГ, которое прошло 29 января 2023 года в Санкт-Петербурге.

X Форум регионов проходил 26-28 июня 2023 года в Уфе под девизом "Итоги и перспективы". Он стал самой масштабной площадкой за всю историю проведения форумов, собрав около 250 представителей из 47 регионов РФ и около 500 участников с белоруской стороны. По ее данным, в ходе мероприятия было подписано более 100 соглашений на общую сумму 110 млрд рублей.

Форум регионов ежегодно организуется под эгидой верхних палат российского и белорусского парламентов - Совета Федерации и Совета Республики.