Калининград стал лауреатом Всероссийской премии Russian Travel Awards в трех номинациях

Церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Калининградская область заняла первые места и удостоена Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинациях mice-туризма (делового туризма), гастрономического и культурно-познавательного туризма. Об этом ТАСС сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Церемония награждения Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards состоялась в Санкт-Петербурге.

"Калининградская область заняла первые места во всех тех номинациях, в которых она участвовала. Мы заняли первые места среди прочих регионов в номинациях "Регион гастрономического туризма", "Регион культурно-познавательного туризма" и "Регион mice-туризма" и получили три золотые тарелки. Это главный приз в этой премии. <...> Мы очень рады этому - результат у нас получается достаточно впечатляющий", - рассказал Ермак.

Презентация региона во все трех номинациях состоялась во вторник. В номинации гастрономического туризма область представила бренд "Балтийская кухня", который включает блюда, приготовленные из локальных продуктов или тех, которые имеют традиционное отношение к региону, например, строганина из пеламиды, копченый угорь, шашлык из угря, рассказал региональный министр.

В номинации "Культурно-познавательный туризм" область представила проекты использования объектов культурного наследия для сценических площадок, например, проведение концертов классической музыки в руинах средневековых замков, добавил Ермак, заметив, что культурно-познавательное направление было выбрано в качестве основного. Проекты по этому направлению позволяют решать вопросы сезонности и сбалансированного распределения туристических потоков. "Мы говорили также о наших возможностях нестандартного предложения площадок для проведения деловых мероприятий. В частности, приводили пример проведения соревнований по киберспорту в средневековой кирхе, которые прошли в прошлом году", - рассказал министр.

Впервые лауреаты премии Russian Travel Awards были объявлены в 2022 году. Она направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Основная цель премии - выявление наиболее успешных проектов в этой области и содействие их продвижению.