"Почта ЛНР" выпустила серию открыток с изображениями посвященных СВО муралов

Продавать их будут в почтовых отделениях связи республики

ТАСС, 21 февраля. "Почта ЛНР" совместно с общественным движением "Катюша" выпустила серию открыток с фотографиями муралов, посвященных специальной военной операции, созданных в Луганске, Донецке, Москве и Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры Луганской Народной Республики.

"Почта ЛНР" начала реализацию совместного проекта с общественным движением "Катюша" - открытки с фото муралов, посвященных специальной военной операции. Так, 21 февраля состоялась встреча с автором патриотических муралов, презентация набора открыток, а также экскурсия по музею "Почты ЛНР" для участников движения", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, набор продолжит серию открыток, выпускаемых "Почтой ЛНР" и посвященных истории региона. Продавать их будут в почтовых отделениях связи республики. Автором самих муралов является художница и участница движения "Катюша" Александра Сесина.