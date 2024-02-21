Figaro: большинство опрошенных французов поддерживает протесты фермеров

Согласно опросу, среди 1 тыс. респондентов 91% заявили, что поддерживают продолжение протеста аграриев.

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Акции протеста французских фермеров, недовольных чрезмерным регулированием их отрасли и низкими доходами, пользуются поддержкой подавляющего большинства жителей республики. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Odoxa-Backbone Consulting, проведенный по заказу газеты Le Figaro.

Среди 1 тыс. опрошенных 91% заявили, что поддерживают продолжение протеста аграриев. Это на два процентных пункта больше, чем в январе. Также, по мнению 68% респондентов, правительство приняло недостаточные меры для улучшения положения дел в сельскохозяйственной отрасли. 30% выразили противоположное мнение, тогда как 2% не определились с ответом.

При этом, по мнению 77% опрошенных, президентская партия и правительство "плохо защищают интересы фермеров", что Le Figaro называет плохим знаком для правящего блока перед летними выборами в Европарламент. Левые политические объединения, такие как Социалистическая партия, EELV ("Европа, Экология, "Зеленые") и "Неподчинившаяся Франция", также не смогли завоевать политические очки: лишь 27-28% опрошенных (в зависимости от партии) считают, что их члены правильно поняли проблемы, которые волнуют аграриев. Лишь правая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен смогла добиться лучших результатов на фоне этого кризиса и заслужить 35% положительных отзывов.

60% респондентов считают необходимым снизить экологические требования в отношении сельскохозяйственной отрасли и готовы пожертвовать экологией ради благополучия фермеров.

Главными виновниками нынешнего кризиса подавляющее большинство (92%) считает крупных дистрибьюторов, Евросоюз (90%) и непосредственно президента Франции Эмманюэля Макрона вместе с правительством (85%). Большую ответственность за ухудшение положения аграриев возлагают также на Национальную федерацию профсоюзов фермеров (FNSEA) (80%) и на самих потребителей (77%), выбирающих более дешевые продукты.

Обещания властей

На фоне масштабных манифестаций фермеров по всей Франции премьер-министр страны Габриэль Атталь огласил несколько пакетов потенциальных мер, которые могут быть приняты для облегчения бюрократической нагрузки и улучшения положения французских фермеров. Среди прочего речь шла об отмене повышения акциза на дизельное топливо для спецтехники. После его обращения 1 февраля лидеры FNSEA и "Молодых фермеров" (Jeunes agriculteurs) призвали сторонников свернуть баррикады и "трансформировать протест", однако несколько ассоциаций выразили недовольство отсутствием конкретных мер и письменных обязательств правительства и заявили о намерении продолжать манифестации.

Заместитель генерального секретаря FNSEA Тьерри Куэ заявил, что фермеры во Франции выйдут на новую акцию протеста 23 февраля, накануне открытия в Париже Сельскохозяйственного салона. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что французские аграрии готовят новые акции протеста, чтобы убедить власти ускорить реализацию обещаний, данных на отраслевых переговорах, в частности о сдерживании сельхозимпорта с Украины.