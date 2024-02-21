Под Псковом впервые представили картины бытовой и военной жизни Донбасса

В экспозиции также представлены личные вещи действующего офицера, находящегося сейчас в зоне СВО

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники музея-заповедника "Изборск" в Псковской области открыли выставку "Израненная земля Донбасса", на которой впервые представили картины художников Алексея Крюкова и Максима Фаюстова, которые пишут картины на территории Донбасса с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС директор учреждения Наталья Дубровская.

"Сегодня открылась уникальная выставка "Израненная земля Донбасса", которая имеет неоценимое значение для истории нашей государственности. Это выставка живописи Алексея Крюкова и Максима Фаюстова, которые являются участниками и свидетелями исторических событий на Донбассе. В экспозиции представлены картины, написанные на территории этого региона начиная с 2014 года. Большинство работ представлены впервые", - сказала собеседница агентства.

Она также уточнила, что в экспозиции представлены личные вещи действующего офицера, находящегося сейчас в зоне СВО, в их числе трофейные бронежилет, вражеский дрон, тактический бронешлем со следами поражения.

"Выставка открылась в исторической экспозиции "Летопись древнего города Изборска от начала России до Полтавской баталии". И это неслучайно. Изборск - место зарождения российской государственности, духовности, истоков вековых культурных традиций. А Алексей Крюков и Максим Фаюстов - яркие представители российской академической школы, причем главной темой своего творчества они выбрали героические будни защитников Донбасса, повседневную жизнь и быт простых людей этой многострадальной русской земли", - добавила Дубровская.