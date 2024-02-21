Талибы заявили, что журналистам не следует делать фото, так как это "большой грех"

Представитель радикалов Мохаммад Хашим Шахид Врор отметил, что сотрудники СМИ "постоянно грешат бритьем бороды и много внимания уделяют коррупции"

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники средств массовой информации не должны делать фото в связи с тем, что такое действие подразумевает совершение "большого греха". Такое мнение выразил руководитель Управления исламского призыва и руководства (отвечает за формулирование религиозной политики) в правительстве радикального движения "Талибан" (признано террористической организацией, запрещено в РФ) Мохаммад Хашим Шахид Врор.

"Работникам средств массовой информации не следует тратить все свое время на фотографирование, потому что это большой грех, в будущей жизни они будут нести [за это] ответственность", - приводит его слова агентство Khaama Press. Врор сообщил, что, помимо фото, сотрудники СМИ "постоянно грешат бритьем бороды и много внимания уделяют коррупции".

Ранее представитель радикалов заявлял, что "в современном образовании, кроме мусульманского, нет необходимости".

Как отмечает агентство, в афганской провинции Кандагар власти талибов запретили военным и госслужащим фотографировать "живые существа" из-за того, что это, по их мнению, противоречит нормам шариата.

После установления в Афганистане власти талибов в 2021 году и формирования своего правительства, которое на сегодняшний день не признало ни одна страна, представители движения наложили ограничения на разные сферы общественной жизни "во имя создания соответствующей исламской среды" в государстве, за что многократно подвергались критике со стороны других государств и международных организаций.

Находясь у власти в стране в 1996-2001 годах, "Талибан" установил жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны.