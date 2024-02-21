Украинская журналистка считает, что ВСУ может оказаться в "клещах" в Угледаре

Юлия Кириенко предположила, что продвижение российских сил в районе Курахово приведет к тому, что к югу от него украинские военные окажутся в ситуации, в которой они находились ранее в городах Артемовск и Авдеевка

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут оказаться в "клещах" в районе города Угледара на подконтрольной Киеву территории ДНР в результате продвижения российских сил. Такое мнение высказала корреспондент украинского агентства ТСН (служба новостей телеканала "1+1") Юлия Кириенко.

"Авдеевка все. Курахово приготовиться", - написала украинская журналистка на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По прогнозу Кириенко, продвижение российских сил в районе Курахово приведет к тому, что к югу от него украинские военные окажутся в ситуации, в которой они находились ранее в городах Артемовск (украинское название - Бахмут) и Авдеевка, откуда ВСУ были вынуждены уйти. "Это будет Угледар. И наши силы там рискуют оказаться в "клещах", - написала украинская журналистка.

По ее словам, один из батальонов ВСУ в составе нескольких сотен военнослужащих уже был окружен российскими силами и вынужден занять круговую оборону. Это произошло потому, что в этом районе украинские фланги "просели", поскольку соседние подразделения ВСУ не смогли их удержать.

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщил в конце декабря прошлого года, что в Курахово отступили подразделения ВСУ, оборонявшие соседнюю Марьинку, которая была освобождена российскими силами. В середине февраля Гагин информировал, что российские военные развивают успех на донецком направлении от Угледара до Артемовска.