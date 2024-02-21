В Архангельске пройдет заседание группы БРИКС по рискам стихийных бедствий

Мероприятие состоится в апреле

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Заседание рабочей группы стран БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий состоится в Архангельске в апреле 2024 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Заседание рабочей группы межгосударственного объединения БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий пройдет в столице Поморья в апреле 2024 года. Участники международной встречи планируют обсудить векторы сотрудничества в вопросах защиты населения и территорий от природных и техногенных опасностей", - указано в сообщении.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков на Международной выставке-форуме "Россия" посетил стенд Архангельской области, где обсудил с заместителем председателя регионального правительства Дмитрием Рожиным организацию предстоящего совещания.

Архангельск не случайно выбран местом проведения заседания рабочей группы БРИКС по управлению рисками стихийных бедствий. По территории региона проходит Северный морской путь, использование которого несет определенный риск возникновения техногенных аварий на морском транспорте и на воздушных судах, задействованных для обеспечения безопасности СМП. В связи с возрастающим объемом грузоперевозок необходима и проработка вопросов профилактики происшествий на объектах транспортной инфраструктуры.

Для обеспечения безопасности на территории региона создан Архангельский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России, ориентированный на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на арктических просторах, - тушение пожаров, проведение водолазных работ, очищение водной глади от нефтепродуктов, оказание помощи терпящим бедствие на приполярных территориях Российской Федерации.

В зону ответственности Архангельского АКАСЦ входит территория региона, а также внутренние воды и прилегающие к Архангельской области территориальные воды Белого, Баренцева и Карского морей. Но в случае возникновения крупной ЧС в других регионах страны решением главы МЧС России формирование может быть направлено для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в любую точку страны. В 2024 году в Архангельске будет размещено два авиазвена МЧС России: вертолеты Ми-8 в техническом исполнении, позволяющем работать в арктических условиях.