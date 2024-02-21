В Петербурге объявили победителей туристической премии Russian Travel Awards

Они были объявлены в 20 номинациях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Обладатели III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards названы в Санкт-Петербурге. Победители были объявлены в 20 номинациях, сообщил оргкомитет.

Калининградская область удостоена первого места сразу в трех номинациях - как регион гастрономического туризма, регион культурно-познавательного туризма, а также MICE-туризма. Петербург признан лучшим в номинациях "Регион событийного туризма" и "Регион устойчивого развития туризма".

Еще ряд регионов также одержали победу в двух номинациях: Мурманская область - в категориях "Регион арктического туризма" и "Регион автотуризма"; Республика Башкортостан - как регион этнокультурного туризма и регион туристических маршрутов и экскурсионных программ. Тюменская область была отмечена за лучший туристский маркетинг и как регион санаторного и оздоровительного туризма, Кузбасс - как регион сувенирной туристической продукции и регион горнолыжного туризма

Самарская область признана победителем как регион детского туризма. Нижегородская область заняла первое место как регион музейного туризма; Москва - как регион семейного отдыха и туризма. В образовательном туризме лучшей стала Тамбовская область, в конгрессно-выставочной деятельности - Свердловская область.

Архангельская область одержала победу как регион туристических брендов; а Белгородская область - как регион промышленного туризма.

Каждый регион-финалист заключительного этапа премии определился благодаря победам в конкурсах и рейтингах, проходивших в течение 2023 года. Всего в финал вышли 47 городов и областей РФ.

Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства. Основная цель премии - выявление наиболее успешных проектов в этой области и содействие их продвижению.