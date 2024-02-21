В Москве весна начнется с зимних морозов

При этом пройдут незначительные локальные осадки

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Весна в Москве начнется с зимних морозов из-за взаимодействия сибирского антициклона и североатлантического циклона. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

"Весна начнется с зимних морозов. Финал текущей недели пройдет под знаком оттепели. Причиной тому станет противостояние сибирского антициклона и североатлантического циклона, взаимодействия которых приведет к устойчивому выносу влажного воздуха черноморского происхождения. В ночные часы столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, днем температура воздуха подрастет до <...> плюс 4 [градусов], а это уже мартовские показатели климата", - написал он.

Синоптик подчеркнул, что при этом пройдут незначительные локальные осадки.

Тишковец добавил, что в начале следующей недели инициатива в атмосфере станет переходить к ядру высокого атмосферного давления, благодаря чему погода возьмет курс на постепенное улучшение, но вместе с этим скажется и "холодное дыхание Сибири". Он добавил, что по ночам температура воздуха будет опускаться до минус 12 градусов, с наступлением марта - до минус 15 градусов, днем - не выше 0 градусов и до минус 5 градусов, что подтвердит статус марта, как еще одного зимнего месяца. "Грядущая весна будет крайне неустойчивой", - отметил Тишковец.