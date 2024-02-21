В Архангельске объявили прием заявок на поэтический марафон к юбилею города

Читать предлагают как уже известные стихотворения о городе, так и собственные сочинения

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на молодежный поэтический марафон "Рифмы 440" объявлен к 440-летию Архангельска, сообщает пресс-служба Архангельской областной научной библиотеки им. Добролюбова. Читать предлагают как уже известные стихотворения об Архангельске, так и собственные сочинения.

"Марафон "Рифмы 440" посвящен образу Архангельска в творчестве поэтов разных поколений. Он объединит два направления - выразительное чтение уже известных стихотворений, посвященных городу, и новые стихи об Архангельске от молодых современных авторов, которые они исполнят сами", - указано в сообщении.

Подать заявку могут чтецы и современные авторы в возрасте от 16 до 35 лет до 10 марта 2024 года. Для участия в качестве чтеца необходимо выбрать не более двух стихотворений из предложенного организаторами списка и самостоятельно подготовить их исполнение. Молодые авторы должны заполнить заявку и прикрепить к ней не более двух стихотворений собственного сочинения об Архангельске и затем выступить перед экспертами.

21 марта, во Всемирный день поэзии, пройдет полуфинал марафона. Эксперты отберут не более 12 человек (по шесть участников в каждом из направлений) для финального выступления на фестивале "Белый июнь" в конце июня 2024 года. Для подготовки к нему в течение апреля и мая полуфиналисты посетят в Добролюбовке серию специальных мероприятий: творческие встречи с поэтами, беседы о северной поэзии, мастер-классы по выразительному чтению, видеосъемки для презентации в соцсетях и на фестивале.

На фестивале "Белый июнь" молодые чтецы и поэты выступят перед широкой публикой, и жюри выберет по одному победителю в каждом из направлений. Поэтический марафон приурочен к 440-летию Архангельска и Году молодежи в Архангельской области.