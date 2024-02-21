Маск высмеял расследование ФБР в отношении сына президента Байдена

Бизнесмен опубликовал в Х юмористическую картинку

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Илон Маск высмеял расследование ФБР в отношении Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

"Где Шерлок Холмс, когда он так нужен", - написал Маск в Х, где также опубликовал юмористическую картинку, на которой изображены агент ФБР и, предположительно, Хантер Байден. Они рассматривают развешанные на стене компрометирующие фотоснимки сына президента США, обнаруженные в его ноутбуке. На картинке он спрашивает: "Что-нибудь видишь?". На это агент ФБР отвечает: "Пока что нет".

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Джо Байден в это время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это Хантер Байден якобы мог получать значительные суммы денег, часть из которых, по утверждению нескольких республиканцев, он мог передавать отцу.

Расследовать ситуацию вокруг Burisma попытался в 2016 году занимавший тогда пост генпрокурора Украины Виктор Шокин. Джо Байден вскоре после этого призвал Киев отправить Шокина в отставку. Данное требование было выполнено Украиной.

В 2019 году о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Трампа Руди Джулиани. В ходе телефонного разговора с Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал украинского лидера оказать содействие расследованию Джулиани. Позднее демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и 24 сентября 2019 года инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. Сам Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что они раздули историю с телефонным разговором, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.